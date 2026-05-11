Dette publique : Malick Ndiaye salue une nouvelle stratégie de gestion “plus rigoureuse et anticipée”

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a salué ce lundi à Dakar la nouvelle stratégie sénégalaise de gestion de la dette à moyen terme. Celle-ci repose sur plusieurs axes majeurs : l’amélioration du profil de la dette, la maîtrise des refinancements, la réduction des vulnérabilités liées aux taux d’intérêt et aux devises, ainsi que la diversification des sources de financement. Elle vise également à renforcer la prévisibilité des charges futures.

S’exprimant à l’ouverture d’une rencontre d’experts consacrée à la crise d’endettement du Sénégal dans une perspective globale, Malick Ndiaye a averti contre toute gestion précipitée de la dette. Selon lui, celle-ci doit être conduite avec méthode, transparence et anticipation.

Il a insisté sur la nécessité de centraliser davantage l’information, de mieux suivre les engagements directs et contingents, d’encadrer strictement les garanties, et de porter une attention particulière aux partenariats public-privé. Il a également souligné l’importance d’une meilleure articulation entre les besoins de financement de l’État et la programmation budgétaire pluriannuelle.

Pour le président de l’Assemblée nationale, la réforme des finances publiques ne doit pas se limiter à la réduction des dépenses. Elle doit transformer en profondeur la manière de décider, d’autoriser, d’exécuter, de contrôler et d’évaluer les politiques publiques.

Il estime enfin que le Sénégal est engagé dans une dynamique qui permettra, à terme, d’assainir les finances publiques, de renforcer la mobilisation des ressources internes, d’améliorer la qualité de l’investissement public et de mieux encadrer les risques budgétaires, afin de restaurer progressivement les équilibres macroéconomiques.