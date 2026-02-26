Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop entendu au fond ce jour

XALIMANEWS: Le dossier Tabaski Ngom connaît un nouveau développement ce jeudi avec l’audition au fond de Moustapha Diop, maire de Louga. Une étape judiciaire décisive dans une procédure qui continue d’alimenter les débats politiques et médiatiques.

Depuis l’éclatement de cette affaire, l’édile de Louga a toujours rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Il maintient sa ligne de défense, dénonçant des allégations qu’il juge infondées et réaffirmant sa volonté de collaborer avec la justice pour faire éclater la vérité

À l’issue de cette audition, Moustapha Diop pourrait introduire une demande de liberté provisoire (LP), conformément aux dispositions prévues par la loi.