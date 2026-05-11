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Farba Ngom : « Je pardonne ceux qui m’ont calomnié et même ceux qui voulaient en finir avec moi »

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Le maire de Agnam, Farba Ngom, a été accueilli en grande pompe ce week-end dans le Fouta après sa sortie de prison.

Tout au long de son parcours, des centaines de sympathisants sont sortis massivement pour lui réserver un accueil chaleureux. Selon plusieurs témoignages, l’ancien proche collaborateur de Macky Sall a mis près de 16 heures pour rallier son domicile, tant les arrêts et rassemblements populaires étaient nombreux à chaque étape de son trajet.

Des scènes de liesse ont été observées dans plusieurs localités traversées, où militants, soutiens et habitants se sont mobilisés pour manifester leur joie de le revoir après son séjour carcéral.

Prenant la parole devant ses partisans, Farba Ngom a tenu un discours marqué par l’apaisement et le pardon.

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« Je pardonne ceux qui m’ont calomnié et même ceux qui voulaient en finir avec moi. Je soutiens Macky Sall et je demande à tout le monde de prier pour lui », a-t-il déclaré sous les applaudissements de ses sympathisants.

Cette démonstration de force politique dans le nord du pays relance déjà les débats autour du poids politique de Farba Ngom dans le Fouta et de son influence persistante au sein de l’ancien camp présidentiel.

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