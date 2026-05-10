Politique

Congrès de Taxawu Sénégal : Madiop Diop lance à Khalifa Sall : « 2029 est à nous… Pastef thi suff, Khalifa thi kaw »

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XALIMANEWS: Le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, a marqué les esprits ce dimanche lors du congrès du parti Taxawu Sénégal organisé au Grand Théâtre.

Dans une déclaration aux allures de slogan politique, l’édile de Grand-Yoff a affiché son soutien total à Khalifa Sall en perspective de la présidentielle de 2029.

« Le Sénégal est prêt… 2029 est à nous… Pastef thi suff, Khalifa thi kaw », a lancé Madiop Diop devant des militants acquis à la cause de Taxawu Sénégal.

Cette sortie, fortement applaudie dans la salle, sonne comme un message politique clair à destination de la majorité au pouvoir. À travers cette formule, le maire de Grand-Yoff semble positionner Khalifa Sall comme une alternative majeure sur l’échiquier politique sénégalais pour les prochaines échéances présidentielles.

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Le congrès de Taxawu Sénégal a réuni plusieurs responsables politiques, militants et sympathisants venus renouveler leur engagement autour du projet porté par Khalifa Sall.

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