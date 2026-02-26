Celebrites

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : de Keur Massar à Saint-Louis, un dossier aux ramifications élargies

XALIMANEWS: L’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » continue de connaître des développements majeurs. Cette appellation s’est imposée dans l’opinion en raison de la notoriété de Pape Cheikh Diallo, considéré comme la figure la plus connue parmi les personnes interpellées dans ce dossier mêlant accusations d’actes contre nature et de transmission présumée volontaire du VIH/Sida.

Arrêté en même temps que d’autres suspects dans le cadre d’une enquête initialement ouverte à Keur Massar, son cas a cristallisé l’attention médiatique. C’est cette même procédure qui a conduit, par la suite, à l’interpellation de plusieurs individus à Saint-Louis.

Cinq nouvelles arrestations à Saint-Louis

Dans le prolongement des investigations, la Sûreté régionale de Saint-Louis a procédé à l’arrestation de cinq hommes âgés de 29 à 37 ans. Tous mariés, ils sont suspectés d’être liés au même dossier.

Selon des sources proches de l’enquête, les mis en cause sont poursuivis pour actes contre nature, infraction prévue par l’article 319 du Code pénal sénégalais, ainsi que pour transmission présumée volontaire du VIH/Sida — un volet particulièrement grave sur le plan judiciaire.

Certaines informations font état d’aveux partiels, tandis que les enquêteurs s’emploient à établir les responsabilités individuelles, notamment sur la question cruciale de l’intentionnalité et de la connaissance du statut sérologique.

Une affaire aux multiples ramifications

Partie d’une série d’arrestations à Keur Massar, l’enquête semble désormais révéler un réseau aux connexions élargies. Les autorités judiciaires poursuivent les investigations afin de déterminer l’étendue exacte des implications et d’identifier d’éventuels autres protagonistes.

Dans un contexte sociétal sensible, ce dossier continue d’alimenter débats et prises de position, tant sur le plan juridique que moral.

