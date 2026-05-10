Lutte

« Mon combat royal m’a promu empereur de la lutte sénégalaise » — Gris Bordeaux

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XALIMANEWS: Au lendemain de son combat royal qui l’a propulsé au rang « d’empereur de la lutte sénégalaise », Gris Bordeaux a adressé un message de remerciement à ses nombreux supporters du Sénégal et de la diaspora.

Dans une publication empreinte de reconnaissance, le Tigre de Fass a salué la forte mobilisation de ses fans, qu’il considère comme un soutien déterminant dans cette victoire historique.

« Je remercie tous mes supporters et fans d’ici et de la diaspora pour leur mobilisation exceptionnelle lors de mon combat royal qui m’a promu empereur de la lutte sénégalaise », a déclaré Gris Bordeaux.

Le lutteur n’a pas manqué d’avoir une pensée pour son adversaire, qu’il a félicité pour sa prestation, estimant qu’il « n’a pas démérité ». Il a également exprimé son soutien à Bébé Diène, membre de l’Association nationale des lutteurs du Sénégal, à qui il a adressé un message de compassion.

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Mais au-delà du sport, Gris Bordeaux a aussi livré un message à portée nationale. Évoquant le climat politique tendu et les difficultés économiques que traversent les populations, le lutteur a appelé les autorités à privilégier l’apaisement et à accentuer les efforts en faveur des ménages sénégalais.

« Nous invitons les tenants du pouvoir à l’apaisement et à œuvrer davantage pour soulager les ménages, même si des efforts ont été constatés », a-t-il souligné.

Pour conclure, le leader de l’écurie Fass a formulé des prières pour la préservation de l’unité nationale et de la cohésion sociale, qu’il considère comme les fondements essentiels de la paix et de la stabilité au Sénégal

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