Actualites

Le député et président du Mouvement des Domou Daara Patriotes Cheikh Omar Bamba Diop annonce une marche en soutien à Ousmane Sonko sur l’homosexualité

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

Le député Cheikh Omar Bamba Diop, membre de Pastef et président du Mouvement des Domou Daara Patriotes (MODDAP), a annoncé l’organisation d’une grande marche pour soutenir la position du gouvernement dans la lutte contre les actes qualifiés de « contre nature ».

L’annonce a été faite via sa page Facebook, où il a déclaré : « Nous organiserons une grande marche pour soutenir la position de notre leader Ousmane Sonko sur la lutte contre l’homosexualité ».

Cette initiative s’inscrit dans le contexte du durcissement des sanctions envisagé par le gouvernement sur ces questions, une position qui alimente le débat public et politique au Sénégal. La marche promet d’être un moment de mobilisation pour les partisans de cette ligne, sous la bannière du soutien à la législation et aux mesures annoncées par les autorités.

Share This Article
Previous Article Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop entendu au fond ce jour
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Ousseynou Ly, pilier de la modernisation et de la coordination politique

Actualites

Actes contre nature : Ousmane Sonko dépose un projet de loi pour durcir les sanctions

A la UneActualites

Affaires d’homosexualité présumée : Sonko déplore l’exposition des enquêtes sur la place publique

A la UneActualites

Réformes à l’Université Cheikh-Anta-Diop : Ousmane Sonko promet des décisions “pour que l’université ne meure pas”

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire

Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien