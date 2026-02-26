Le député et président du Mouvement des Domou Daara Patriotes Cheikh Omar Bamba Diop annonce une marche en soutien à Ousmane Sonko sur l’homosexualité

Le député Cheikh Omar Bamba Diop, membre de Pastef et président du Mouvement des Domou Daara Patriotes (MODDAP), a annoncé l’organisation d’une grande marche pour soutenir la position du gouvernement dans la lutte contre les actes qualifiés de « contre nature ».

L’annonce a été faite via sa page Facebook, où il a déclaré : « Nous organiserons une grande marche pour soutenir la position de notre leader Ousmane Sonko sur la lutte contre l’homosexualité ».

Cette initiative s’inscrit dans le contexte du durcissement des sanctions envisagé par le gouvernement sur ces questions, une position qui alimente le débat public et politique au Sénégal. La marche promet d’être un moment de mobilisation pour les partisans de cette ligne, sous la bannière du soutien à la législation et aux mesures annoncées par les autorités.