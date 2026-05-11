Politique

Entre Sonko et Diomaye, pas de confusion selon Khalifa Sall : “Rero wouniou”

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XALIMANEWS: Lors du congrès de Taxawu Sénégal tenu au Grand Théâtre, Khalifa Sall a livré une déclaration politique dense, mêlant critique du pouvoir et affirmation de positionnement dans l’opposition.

S’exprimant devant ses militants, il a d’abord assumé son parcours et ses relations politiques passées, tout en soulignant une posture actuelle plus distante et critique. Il a indiqué avoir été proche de certains acteurs politiques par le passé, tout en revendiquant aujourd’hui une forme de dialogue, mais sans complaisance.

Dans un ton direct, il a estimé que certaines pratiques politiques ont dépassé les limites, accusant implicitement ses adversaires de manipuler l’opinion publique et de chercher à désorienter les citoyens. Selon lui, cette stratégie vise à « endormir le peuple », alors que lui et ses partisans affirment rester lucides et déterminés.

Khalifa Sall a également tenu à relativiser les spéculations sur d’éventuelles tensions au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. À ses yeux, ces divergences seraient exagérées ou construites politiquement, dans un contexte où les récits et perceptions jouent un rôle central.

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Enfin, l’ancien maire de Dakar a insisté sur la trajectoire de son camp politique, affirmant que malgré les difficultés et ce qu’il considère comme une situation nationale préoccupante, ses partisans restent engagés dans la construction d’une véritable alternative politique. Une manière de se repositionner clairement dans un espace d’opposition en recomposition.

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