Pastef : Sonko lance un plan de redynamisation du parti

XALIMANEWS: – Le parti Pastef se mobilise pour renforcer sa structure interne et sa présence sur le terrain. Lors d’une intervention virtuelle, son président Ousmane Sonko a dévoilé un plan ambitieux de redynamisation des activités du parti.

Ce plan repose sur trois axes principaux : la vente de cartes pour élargir la base des membres et soutenir financièrement le parti, la tenue de tournées politiques à l’intérieur du pays afin de renforcer le contact avec les populations, et enfin la construction d’un siège national, symbole d’ancrage institutionnel et de pérennité pour Pastef.

Pour Sonko, cette initiative vise à revitaliser le parti et à mieux préparer ses structures à relever les défis politiques à venir, tout en consolidant son influence à travers le territoire sénégalais.