Politique

Waly Diouf Bodian raille Khalifa Sall : « Il lui a fallu 20 ans pour comprendre qu’il faut un vrai parti politique pour conquérir le pouvoir »

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XALIMANEWS: Au lendemain du congrès de Khalifa Sall, marqué par la transformation de la plateforme Taxawu Sénégal en véritable parti politique, les réactions continuent de tomber dans la sphère politique sénégalaise.

Cette fois, c’est Waly Diouf Bodian, responsable de Pastef, qui s’est illustré par une sortie critique à l’endroit de l’ancien maire de Dakar.

Dans une publication largement commentée sur les réseaux sociaux, le responsable politique estime que Khalifa Sall a mis « vingt années pour comprendre qu’il faut créer un parti politique fort en vue de conquérir le pouvoir ».

Poursuivant sa charge, Waly Diouf Bodian ironise sur le rythme politique de l’ancien édile de Dakar. « Il faut peut-être qu’il accélère sa cadence de réflexion pour que le pays puisse profiter de son expérience avant qu’il ne soit centenaire », a-t-il lancé.

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Malgré cette pique, le responsable de Pastef a tout de même reconnu certaines qualités à Khalifa Sall, notamment « sa dignité et sa cohérence », rappelant avoir cheminé à ses côtés durant plusieurs années.

Cette sortie intervient dans un contexte de recomposition politique, alors que Taxawu Sénégal cherche désormais à renforcer son ancrage national en se structurant officiellement en parti politique après son congrès tenu ce week-end.

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