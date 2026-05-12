La coalition Diomaye Président change de stratégie et crée le « CDP »

XALIMANEWS: Le groupe WhatsApp de la coalition « Diomaye Président » a été rebaptisé « CDP – Conseil national des leaders ». D’après les informations publiées par le journal Les Échos dans son édition du mardi 12 mai, l’ancien espace d’échanges a été dissous puis remplacé par cette nouvelle plateforme mise en place par la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré.

Le nouveau groupe réunirait déjà 409 participants. Toujours selon des sources citées par le quotidien, plusieurs partisans de la mouvance présidentielle, restés jusque-là dans l’ombre et qualifiés de « snipers », n’auraient pas encore affiché publiquement leur engagement. Une situation qui laisserait entrevoir une mobilisation encore plus importante autour du président Bassirou Diomaye Faye