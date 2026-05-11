Politique

Taxawu Sénégal : Khalifa Sall mobilise les forces politiques pour “remettre le pays sur la voie de la justice”

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XALIMANEWS: Le leader politique Khalifa Sall a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit des militantes, militants, sympathisants ainsi que de l’ensemble des citoyens engagés ayant pris part au congrès constitutif du parti Taxawu Sénégal. Selon lui, cette rencontre a été une véritable démonstration de force, d’espoir et de conscience nationale.

Dans sa déclaration, Khalifa Sall a souligné que ce rassemblement dépasse le cadre d’un simple événement politique. Il s’agit, dit-il, d’un acte fort traduisant le refus du renoncement et la volonté de replacer le Sénégal sur la voie de la justice, de la dignité et du rassemblement national.

L’ancien maire de Dakar a également remercié les partis politiques, les mouvements citoyens et les forces démocratiques qui ont répondu présents à ce moment qu’il qualifie d’historique. Leur mobilisation, estime-t-il, envoie un message clair sur la nécessité de dépasser les divisions, les discours de haine et les calculs partisans.

Pour Khalifa Sall, l’heure est désormais au rassemblement des intelligences, des énergies et des consciences autour de l’essentiel, à savoir la préservation et le renforcement de l’espérance nationale au sein de la société sénégalaise Sénégal.

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