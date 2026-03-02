A la UneActualites

Candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU : quelles étapes avant l’élection ?

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
4 Min Read

XALIMANEWS: La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) ouvre une séquence diplomatique importante sur la scène internationale. Cette fonction, l’une des plus influentes du système multilatéral, sera à nouveau pourvue à l’approche de la fin du mandat de l’actuel secrétaire général, António Guterres.

Si la candidature est désormais officielle, le processus d’élection du secrétaire général de l’ONU suit un mécanisme institutionnel précis qui se déroule généralement sur plusieurs mois.

Un processus diplomatique long

La première étape consiste pour le candidat à obtenir le soutien des États membres. Dans ce type d’élection, la campagne est essentiellement diplomatique. Les candidats multiplient les rencontres avec les gouvernements, les groupes régionaux et les représentants permanents à New York afin de consolider des alliances et obtenir des engagements de vote.

DEPECHES

Keur Massar : La naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani célébrée à Darou Salam chez Cheikh Moustapha Dia, ce mercredi
Poste de SG de l’ONU : Macky Sall officiellement candidat, soutenu par l’Union africaine
Fusillade au Texas : un Américain d’origine sénégalaise au cœur de l’enquête après une attaque meurtrière à Austin
L’Iran en deuil : le Guide suprême Ali Khamenei annoncé mort

Pour Macky Sall, le soutien du bloc africain sera déterminant. L’Afrique, qui regroupe 54 États membres à l’ONU, représente un poids important dans les équilibres diplomatiques. Plusieurs pays du continent pourraient soutenir une candidature africaine pour renforcer la présence du continent dans les plus hautes fonctions internationales.

Le rôle décisif du Conseil de sécurité

La deuxième étape se déroule au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. C’est cet organe composé de 15 membres qui examine les candidatures et organise plusieurs séries de votes informels appelés « straw polls ».

Lors de ces consultations, les membres du Conseil évaluent le niveau de soutien de chaque candidat. Les cinq membres permanents — États-Unis, Chine, Russie, France et Royaume‑Uni — disposent d’un droit de veto. Cela signifie qu’un candidat peut être bloqué si l’un de ces pays s’y oppose.

À l’issue de ces consultations, le Conseil de sécurité recommande un seul candidat.

Le vote final de l’Assemblée générale

Une fois la recommandation adoptée, le nom du candidat est soumis au vote de l’Assemblée générale des Nations unies, qui regroupe les 193 États membres. Dans la pratique, cette étape est souvent une formalité, car l’Assemblée générale suit généralement la recommandation du Conseil de sécurité.

Le candidat retenu devient alors officiellement secrétaire général pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Quand aura lieu l’élection ?

Le mandat d’António Guterres doit se terminer le 31 décembre 2026. Le processus de sélection du prochain secrétaire général devrait donc s’intensifier au cours de l’année 2026, avec des consultations diplomatiques et des votes préparatoires durant les mois précédant la décision finale.

Si Macky Sall maintient sa candidature, les prochains mois seront consacrés à une intense campagne diplomatique internationale. L’ancien président sénégalais devra convaincre à la fois les grandes puissances et une majorité d’États membres qu’il peut incarner un leadership capable de rassembler l’organisation dans un contexte mondial marqué par de fortes tensions géopolitiques.

Cette candidature, au-delà de l’ambition personnelle de l’ancien chef d’État, pourrait aussi symboliser une volonté du continent africain de peser davantage dans la gouvernance mondiale.

Xalimasn.com

Share This Article
Previous Article Pastef : Sonko lance un plan de redynamisation du parti
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneInternational

Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et privilégie la voie diplomatique

Actualites

Plus de quinze morts en trois mois : l’or vaut-il le prix du sang à Kédougou ?

A la UneSports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Actualites

Saint-Louis : Le gouverneur rassure, le poste de contrôle mauritanien sera construit hors du territoire sénégalais

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire