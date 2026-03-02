Actualites

Keur Massar : La naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani célébrée à Darou Salam chez Cheikh Moustapha Dia, ce mercredi

XALIMANEWS: La communauté musulmane de Keur Massar se prépare à vivre un moment intense de spiritualité et de communion. Un grand Ndogu « Berndé » se tiendra le mercredi 4 mars 2026 à Darou Salam, chez Cheikh Moustapha Dia.

L’événement se déroulera sous la présence spirituelle de Cheikh Djibril Ba, dans un esprit de partage, de solidarité et de renforcement des liens fraternels, valeurs essentielles du mois béni de Ramadan.

Cette édition revêt une signification particulière, car elle correspond au 14ᵉ jour du mois de Ramadan, date qui coïncide avec la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani (Abdul Qadir al-Jilani), figure majeure du soufisme et référence spirituelle pour de nombreuses confréries musulmanes. Cette coïncidence confère au rassemblement une dimension encore plus spirituelle et mémorielle.

Comme à l’accoutumée, le ndogu sera marqué par des prières, des échanges spirituels et des moments de convivialité autour du repas de rupture du jeûne, réunissant fidèles, disciples et habitants de la localité.

Au-delà du simple rassemblement, cette rencontre constitue un temps fort de communion religieuse, rappelant l’importance de l’entraide, de la générosité et du vivre-ensemble durant le Ramadan. La population de Keur Massar et des environs est ainsi chaleureusement invitée à prendre part à ce moment de foi, de souvenir et de bénédictions.

