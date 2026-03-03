Richard-Toll : Interpellation d’un homme pour viols répétés sur un mineur de 9 ans

XALIMANEWS: Le Commissariat Urbain de Richard-Toll a procédé, ce 28 février 2026, à l’interpellation d’un individu âgé de 21 ans, à la suite d’un flagrant délit de viol et d’actes contre nature.

L’alerte a été donnée par des témoins oculaires qui se trouvaient à proximité d’un cybercafé jouxtant le canal d’irrigation de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). Intrigués par des cris de détresse provenant de l’autre côté du mur bordant le canal, ces derniers ont escaladé la paroi pour découvrir deux individus dans une posture ne laissant aucun doute sur la nature de l’acte.

La victime, un jeune garçon âgé d’environ 09 ans, a relaté les faits avec précision. Aux environs de 15h 40mn, alors qu’il se promenait en ville avec son condisciple (le mis en cause), ce dernier l’aurait entraîné vers le canal sous prétexte de rejoindre un ami. Une fois isolés, l’agresseur a contraint l’enfant à subir une pénétration.

Sous le choc et souffrant de vives douleurs, la victime a alerté le voisinage par ses cris. Lors de son audition, l’enfant a révélé avoir subi des agressions sexuelles de la part du suspect à trois reprises auparavant.

Confronté aux déclarations circonstanciées de la victime et aux témoignages recueillis, le mis en cause est passé aux aveux complets. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré ce matin devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.