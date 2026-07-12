Enfants des rues : l’indignation de Thiendella Kébé face à une réalité alarmante

XALIMANEWS: À travers une publication relayée sous la signature « Poli-TIC », Thiendella Kébé a exprimé sa profonde indignation face à la situation des enfants vivant dans les rues, appelant à une prise de conscience collective et à des mesures plus fermes pour protéger les plus vulnérables.

« Je dénonce avec la plus grande énergie cette manière très lâche de traiter nos enfants dans les rues », écrit-il, s’insurgeant contre ce qu’il considère comme une forme d’abandon et d’indifférence envers des enfants confrontés quotidiennement à des conditions de vie extrêmement difficiles.

Pour l’auteur, il est incompréhensible qu’un enfant, « qui n’a jamais demandé de naître », soit contraint de grandir dans la précarité, l’insécurité et l’absence de protection. Il estime que cette réalité ne peut plus être ignorée ni banalisée.

Face à cette situation, Thiendella Kébé plaide pour un durcissement de la législation afin de responsabiliser davantage les parents ou tuteurs qui manquent à leurs obligations envers leurs enfants.

Selon lui, au-delà des débats politiques du moment, la question de la protection des enfants constitue l’un des véritables enjeux auxquels la société sénégalaise doit faire face avec urgence et détermination.

« Voici les vrais sujets et enjeux de l’heure », conclut-il dans son message publié sous la bannière « Poli-TIC ».