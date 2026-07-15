BFEM 2026 à Bambey : onze candidats arrêtés pour une présumée affaire de tricherie

XALIMANEWS: Onze candidats au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), dont huit garçons et trois filles, ont été interpellés mardi à Bambey dans le cadre d’une présumée affaire de fraude aux examens.

Les faits se sont déroulés au CEM Bambey 2 aux environs de 17 heures, lorsque le président du jury a signalé aux forces de défense et de sécurité des comportements jugés suspects au sein du centre d’examen.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les onze candidats appréhendés détenaient dans leurs téléphones portables l’ensemble des sujets des épreuves du BFEM au moment de leur interpellation, laissant présumer l’existence d’un réseau de fuite des sujets ou de complicité externe.

Les huit garçons et les trois filles concernés ont été placés en garde à vue au commissariat urbain de Bambey. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, de déterminer les circonstances exactes de la détention des sujets et d’identifier d’éventuels complices.

Cette affaire intervient alors que les autorités éducatives multiplient les mesures visant à renforcer la sécurisation des examens nationaux et à lutter contre la fraude sous toutes ses formes.