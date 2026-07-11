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Prestations sexuelles tarifées : la chute de deux jeunes qui ciblaient les « Diek »

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XALIMANEWS: Le quotidien Libération révèle les contours d’une affaire impliquant deux jeunes hommes, Serigne Abdou Khoudoss Diop et Ahmadou Ndaw, accusés d’avoir proposé des prestations sexuelles rémunérées à une clientèle bien ciblée.

Selon le journal, les deux mis en cause, âgés respectivement de 25 et 28 ans, ciblaient principalement les « Diek », un terme populaire au Sénégal désignant des femmes mûres, généralement élégantes, financièrement aisées et socialement établies.

D’après les éléments rapportés par Libération, les prestations proposées étaient tarifées entre 10 000 et 30 000 francs CFA, selon la nature des services sollicités.

Le quotidien indique également que Serigne Abdou Khoudoss Diop aurait reconnu, au cours de son audition, exercer cette activité depuis l’année 2024. Il aurait notamment admis avoir entretenu des relations tarifées avec plusieurs clientes.

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Cette affaire, qui défraie actuellement la chronique, remet sur la table les questions liées à la prostitution clandestine, aux réseaux de rencontres tarifées et à l’évolution des pratiques dans certains milieux urbains sénégalais.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités des différentes personnes impliquées et de déterminer l’ampleur exacte des activités reprochées aux deux mis en cause.

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