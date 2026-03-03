A la UneActualites

Produits pétroliers au Sénégal : le gouvernement Sonko anticipe une hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, mardi, une réunion spéciale consacrée à la situation des produits pétroliers au Sénégal, dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient.

Selon le Bureau d’information et de communication gouvernementale (BIC-GOUV), cette rencontre stratégique visait à anticiper d’éventuelles perturbations sur l’approvisionnement en carburant et à limiter l’impact d’une flambée des prix sur les populations.

« L’objectif est de sécuriser l’approvisionnement et de protéger les ménages vulnérables », souligne la même source.

À l’issue des échanges, un comité interministériel a été mis en place. Il aura pour mission d’assurer un suivi régulier et rigoureux de la situation, d’évaluer l’évolution des marchés internationaux et de proposer, le cas échéant, des mesures correctives rapides.

Cette initiative intervient alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent d’alimenter l’instabilité des marchés énergétiques mondiaux, faisant craindre une hausse des cours du pétrole et ses répercussions sur les économies fortement dépendantes des importations.

