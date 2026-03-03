Économie

Bassirou Diomaye Faye reçoit des Commissaires européens : partenariat stratégique renforcé entre le Sénégal et l’Union européenne

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi les Commissaires européens Jozef Síkela, en charge des Partenariats internationaux, et Magnus Brunner, responsable des Affaires intérieures et de la Migration.

Cette audience s’inscrit dans une dynamique de consolidation du partenariat stratégique entre le Sénégal et l’Union européenne, fondé sur une coopération au développement ambitieuse, des échanges économiques soutenus et un socle de valeurs partagées.

Formation des jeunes et emploi au cœur des priorités

Les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la formation et l’insertion professionnelle des jeunes Sénégalais. Les deux parties ont évoqué la mise en place d’un partenariat rénové, davantage orienté vers des résultats concrets et mesurables, afin de répondre aux défis de l’emploi et du développement des compétences.

La question de la mobilité et des perspectives économiques pour la jeunesse figure parmi les priorités communes, dans un contexte marqué par les enjeux démographiques et les aspirations croissantes à l’insertion professionnelle.

Sécurité et migration : une coopération saluée

Les thématiques liées à la sécurité et à la migration ont également occupé une place centrale dans les échanges. Les Commissaires européens ont salué la qualité et l’efficacité de la coopération entre le Sénégal et l’Union européenne dans ces domaines stratégiques.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage cette relation de confiance, avec pour objectif constant l’amélioration durable des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais, à travers des projets structurants et une collaboration renforcée.

Cette rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans l’approfondissement du partenariat Sénégal–Union européenne, à l’heure où les enjeux de développement, de migration et de stabilité régionale demeurent prioritaires.

