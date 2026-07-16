Fraude au BFEM à Bambey : d’autres têtes tombent dans le réseau de triche

XALIMANEWS: L’enquête sur le réseau présumé de fraude au BFEM découvert à Bambey a connu un nouveau rebondissement. Vingt-quatre heures après avoir échappé aux forces de l’ordre, les sept candidats qui étaient activement recherchés parmi les dix-huit suspects identifiés au départ se sont finalement présentés d’eux-mêmes au commissariat de police de Bambey.

Selon L’Observateur, les jeunes concernés, recherchés depuis mardi, jour du démarrage des épreuves, se sont rendus volontairement aux enquêteurs ce mercredi, mettant ainsi fin à leur cavale.

Le quotidien souligne que cette démarche a pris de court les policiers, qui envisageaient de déployer une importante opération de recherche à travers la commune pour retrouver les fugitifs.

L’affaire avait éclaté mardi au CEM Bambey 2, où dix-huit candidats, dont quatre filles, avaient été soupçonnés d’utiliser leurs téléphones portables pour recevoir les réponses aux épreuves via l’application WhatsApp. Onze d’entre eux avaient alors été interpellés sur place, tandis que sept autres avaient réussi à prendre la fuite.

Entre-temps, un autre candidat est venu s’ajouter à la liste des personnes mises en cause. Il s’agit d’un élève du CEM Bambey 3, identifié sous les initiales E.S. Diack, surpris en possession d’un smartphone qu’il aurait dissimulé durant les épreuves.

Toujours selon L’Observateur, le candidat aurait été démasqué par un surveillant avant d’être isolé dans le bureau du président du jury puis remis aux services de police pour les besoins de l’enquête.

Le nombre de personnes impliquées dans cette affaire s’élève désormais à dix-neuf. Les suspects devraient être présentés au parquet de Diourbel dans les prochaines heures afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.