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Diomaye, le courage en action face à la CAF

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XALIMANEWS: La séquence ouverte par la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football marque un tournant majeur, à la fois sportif, politique et diplomatique pour le Sénégal. La réaction de l’État dépasse largement le cadre du football : elle s’inscrit dans une logique de défense de la souveraineté et de la crédibilité nationale. En contestant une décision jugée injuste et en évoquant des soupçons aussi graves que la corruption, les autorités déplacent le débat du terrain sportif vers celui de la transparence institutionnelle, tout en mobilisant fortement l’opinion publique.

La posture du pouvoir, incarnée par le président Bassirou Diomaye Faye, apparaît particulièrement stratégique. Sans multiplier les déclarations directes, la communication repose sur des signaux forts qui traduisent une ligne claire : ne pas reconnaître la décision et maintenir la légitimité du titre acquis sur le terrain. Cette approche, mêlant fermeté et maîtrise de l’image, s’inscrit dans un contexte où l’opinion nationale reste largement favorable à la sélection. Le pouvoir capitalise ainsi sur un sentiment d’injustice largement partagé pour renforcer l’unité nationale et asseoir son autorité.

Par ailleurs, la transformation rapide de ce dossier en véritable “affaire d’État” révèle des enjeux qui dépassent le seul cadre sportif. Le recours annoncé devant le Tribunal arbitral du sport ouvre une bataille juridique aux conséquences potentiellement lourdes. Une victoire du Sénégal pourrait fragiliser la crédibilité des instances continentales, tandis qu’une décision contraire poserait la question de l’acceptation d’un verdict jugé injuste par une large partie de la population. Cette crise met en lumière les limites de la gouvernance du football africain et la nécessité de mécanismes plus transparents et plus crédibles.

Enfin, en parallèle de cette crise sportive, les décisions politiques internes, notamment les remaniements et limogeages, traduisent une volonté claire de réaffirmer l’autorité de l’exécutif. Le message est double : à l’extérieur, le Sénégal adopte une posture combative et déterminée pour défendre ses intérêts ; à l’intérieur, le chef de l’État impose rigueur et discipline dans la gestion publique. Cette articulation entre fermeté externe et reprise en main interne participe à la construction d’une image de leadership affirmé, dans un contexte où chaque geste politique est scruté avec attention.

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