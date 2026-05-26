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Finance islamique : la société Khuwaylid Capital veut aider à former et insérer 11 000 jeunes, d’ici à 2034

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La société de finance islamique Khuwaylid Capital, spécialisée dans la gestion d’investissement et implantée à Dakar, veut contribuer à la formation et à l’insertion de 11 000 jeunes, d’ici à 2034, à l’inclusion financière, à la sécurité alimentaire, à l’accès à l’éducation et à la santé, à la résilience économique et environnementale, a-t-on appris de sa fondatrice et directrice générale, Diago Dièye.

Cette société a investi dans des entreprises et collabore avec des centres de formation, dont Performics Africa et le Centre de rayonnement islamique, d’après Mme Dièye.

“Nous intervenons en tant qu’actionnaire et partenaire stratégique de ces entreprises, sans gérer les opérations au quotidien. Ces structures ont pour ambition de développer des écosystèmes complets, qui favorisent l’employabilité, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes”, a-t-elle expliqué dans une interview accordée à l’APS.

“L’objectif annoncé est de contribuer à la formation et à l’insertion de plus de 11 000 apprenants et jeunes, d’ici à 2034”, a répondu Diago Dièye, interrogée sur la finalité des partenariats noués par Khuwaylid Capital en matière de formation et de création d’emplois.

Selon sa directrice générale, Khuwaylid Capital est une filiale de MMA Holdings, un consortium d’investissement basé au Sénégal, spécialisé dans les services financiers et l’accompagnement des entreprises, des États et des institutions financières.

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La société spécialisée dans la gestion d’investissement soutient les politiques publiques sénégalaises dans plusieurs secteurs, d’après Mme Dièye.

“Nous cherchons à générer des impacts mesurables en matière de création d’emplois, d’inclusion financière, de sécurité alimentaire, d’accès à l’éducation et à la santé, de ‘pouvoirisation’ des femmes et des jeunes, ainsi que de résilience économique et environnementale”, a-t-elle dit.

“Notre ambition est de démontrer qu’un capital-investissement conforme à la finance islamique peut concilier performance financière, intégrité éthique et impact durable à grande échelle”, a ajouté la directrice générale de Khuwaylid Capital.

L’entreprise mène des activités conformes à la loi islamique. “Notre thèse d’impact est ancrée dans les objectifs de la Charia, notamment la préservation de la spiritualité, de la vie, de l’intellect, des richesses et de la descendance, qui se trouvent être alignés avec les objectifs de développement durable des Nations unies”, a expliqué Diago Dièye.

D’après Mme Dièye, Khuwaylid Capital a “analysé” et “soutenu’’ plus de 400 petites et moyennes entreprises depuis le lancement de ses activités, sans compter qu’elle exerce des activités de structuration et déroule des programmes de préparation à l’investissement.

“Nous avons également réalisé nos premiers investissements effectifs dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle. Nous envisageons d’investir dans l’agro-industrie et la santé”, a-t-elle précisé.

Elle signale que Khuwaylid Capital soutient le plan “Sénégal 2050”, mis en œuvre par le gouvernement sénégalais. “Notre initiative s’inscrit dans les orientations de la ‘Vision Sénégal 2050’, autour du développement du capital humain notamment, de l’entrepreneuriat, de la mobilisation des ressources endogènes et du développement de mécanismes alternatifs de financement comme la finance participative islamique.”

“Des échanges ont déjà été entamés avec des acteurs publics et parapublics, notamment la Haute Autorité du waqf, le Fonds de développement de la microfinance islamique et le ministère chargé du Suivi de l’Agenda national de transformation. Nous restons ouverts à des partenariats stratégiques visant à renforcer l’impact économique et social de notre action”, a assuré Diago Dièye.

aps.sn

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