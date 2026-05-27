Sans contrat ni salaire, Pape Thiaw pourrait boycotter le voyage des Lions

XALIMANEWS: Le sélectionneur national Pape Thiaw n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) et pourrait ne pas accompagner les Lions aux États-Unis, alors que le départ de la délégation est prévu ce soir.

Depuis l’expiration de son bail en février 2026, le technicien sénégalais travaillerait sans contrat officiel et sans salaire. Malgré cette situation, il aurait choisi de poursuivre sa mission afin de ne pas perturber le groupe, selon des proches du staff.

Pape Thiaw a notamment dirigé les matchs amicaux, supervisé la liste des 26 joueurs retenus et conduit toute la préparation de l’équipe nationale sans disposer de garanties administratives ni financières.

À quelques heures du départ pour la Coupe du monde, la tension serait désormais à son comble entre le sélectionneur et les dirigeants fédéraux. Une absence de Pape Thiaw dans l’avion des Lions constituerait un véritable coup de tonnerre à la veille de la compétition mondiale.