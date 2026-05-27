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Les Lions du Sénégal en mission mondiale sous le signe de la fierté nationale

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XALIMANEWS: À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le Sénégal entre progressivement dans l’atmosphère des grandes conquêtes. Mardi, dans une cérémonie empreinte de solennité et d’espoir, le président de la République a remis le drapeau national aux Lions, symbole d’une mission qui dépasse désormais le simple cadre sportif.

Face aux joueurs et au staff technique, Bassirou Diomaye Faye a tenu un discours à la fois patriotique et mobilisateur. Le chef de l’État a exhorté les Lions à porter avec fierté les couleurs nationales, à défendre dignement le Sénégal et à incarner les valeurs d’unité, de courage et d’humilité sur la scène mondiale.

Dans une ambiance marquée par la ferveur et l’attente populaire, le président a insisté sur la nécessité pour les hommes de Pape Thiaw de rester soudés face à la pression et aux difficultés que représente une compétition d’un tel niveau. Un message fort destiné à rappeler que le Mondial se joue autant sur le terrain mental que sur la qualité du jeu.

Les Lions, désormais investis de la confiance de toute une nation, s’apprêtent à rejoindre le continent américain avec l’ambition d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais. Plus qu’une participation, le peuple sénégalais attend un parcours capable de raviver les souvenirs des grandes épopées et de confirmer la place du Sénégal parmi les grandes nations du football africain.

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Entre espoir populaire, responsabilité patriotique et ambition sportive, les Lions savent désormais ce qui les attend : jouer avec audace, honorer le drapeau et faire vibrer tout un peuple.

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