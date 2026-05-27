Les Lions promettent de ”faire tout pour honorer” le pays au Mondial

L’équipe national de football va faire son possible pour “‘honorer” le Sénégal à la prochaine Coupe du monde en portant le drapeau national comme ”un étendard sacré”, a déclaré, mardi, son capitaine Kalidou Koulibaly.

”A la vielle de notre départ, nous faisons cette promesse : nous ferons tout pour vous faire honneur. Et jamais personne ne pourra dire que nous avons marchandé notre effort. Nous porterons le drapeau comme un étendard sacré jusqu’à la dernière minute”, a-t-il dit en recevant le drapeau national des mains du chef de l’Etat lors d’une cérémonie organisée au Palais de la République.

”Lorsque nous entrerons dans les stades d’Amérique, nous serons 26 Lions débout. Mais en vérité, derrière chaque Lion, il y aura tout le Sénégal. Nous jouerons avec la bravoure du Joom, la ténacité du Foula et la noblesse du Fayda. Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse. Par nos actions, nous ferons ressurgir le Lion”, a promis le capitaine des champions d’Afrique devant ses coéquipiers, en présence des membres de la Fédération sénégalaise de football, de l’encadrement technique, du Premier ministre et de la ministre des Sports.

Sous les applaudissements des supporters, Kalidou Koulibaly a assuré que les Lions vont porter le drapeau nation avec ”dignité” lors de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

”Aujourd’hui, 48 nations qui participeront à la Coupe du monde historique dans trois pays. A chaque match, nous puiserons dans le+ Foula+, ce courage qui n’est pas un bruit mais une flamme intérieure, celle des guerriers sénégalais qui avancent sans reculer. Mais le courage sans honneur n’est qu’audace. Alors, nous mettrons au-dessous de tout le Fayda”, a-t-il poursuivi.

Il a évoqué ”l’honneur de porter ce maillot vert, jaune et rouge. L’honneur de ne jamais trahir”. ”L’honneur de défendre les couleurs jusqu’au dernier souffle sur les pelouses des Etats-Unis, du Mexique et du Canada”, a insisté le capitaine des Lions.

Il a salué la libération des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la dernière finale de la Coupe d’Afrique d’Afrique des nations (CAN), le 18 juin dernier, soulignant que ces inconditionnels des Lions sont des ”modèles de courage” et de ”résilience”.

Après le début de rassemblement lundi, avec huit joueurs, la tanière affiche un peu complet.

A part Ibrahima Mbaye, Ismaila Sarr, Yevhan Diouf et Antoine Mendy, retenus en club pour des finales ou des matchs de barrages, la plupart des joueurs sont présents. Ousmane Ba, le gardien de Metz (élite française) est aussi présent dans le groupe.

Les Lions vont s’envoler mercredi vers la ville de Charlotte, au sud des Etats-Unis, où ils vont poursuivre leur préparation pour la Coupe du monde 2026.

Mardi, certains joueurs comme Sadio Mané, Pape Guèye, Assane Diao, Pape Matar Sarr, Oumane Ba, Edouard Mendy étaient au consulat de l’ambassade des Etats-Unis pour déposer leur demande de visa.

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Sadio Mané et ses partenaires vont livrer leur premier match amical face aux Etats-Unis à Charlotte, où les Lions resteront jusqu’au 7 juin prochain avant de se rendre à San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l’Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

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‎Les champions d’Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l’Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

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‎Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l’Irak.

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‎Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

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‎Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l’Irak, le 26 juin au stade de Toronto.

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‎La Coupe du monde se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Mexique.

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‎Voici la liste des Lions pour la Coupe du monde :

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‎– Gardiens : Édouard Mendy (Al Ahly), Mory Diaw (Le Havre), Yevhan Diouf (Nice)

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‎– Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Antoine Mendy (Nice), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismaël Jakobs (Galatasaray), Krépin Diatta (Monaco), Ilay Camara (Anderlecht), Moustapha Mbow (Paris FC)

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‎– Milieux : Gana Guèye (Everton), Pape Guèye (Villareal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Muncih)

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‎– Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ilimane Ndiaye (Everton), Ibrahima Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient)

aps.sn