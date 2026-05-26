Assemblée nationale : Ousmane Sonko salue les qualités du nouveau Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a rendu hommage au nouveau Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo, qu’il a présenté comme « un homme compétent, travailleur acharné et dévoué ».

S’exprimant ce mardi au terme de son installation à la tête de l’institution parlementaire, Ousmane Sonko a indiqué connaître « parfaitement » Ahmadou Al Amine Lo, avec qui il dit avoir cheminé pendant plus d’un an et demi.

Le leader de Pastef a ainsi tenu à témoigner publiquement de ses qualités humaines et professionnelles, dans un contexte marqué par la récente recomposition au sommet de l’État.

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