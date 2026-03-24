Affaire Pape Cheikh Diallo : un journaliste de 7TV interpellé à Keur Massar

XALIMANEWS: Selon des informations relayées par la radio Radio Futurs Médias (RFM), un rebondissement est intervenu dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo.

Le journaliste de la chaîne 7TV Sénégal, Ousmane Kadior Cissé, aurait été arrêté puis placé en détention à la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur Massar.

D’après les mêmes sources, il aurait été interpellé dans la matinée directement dans les locaux de la 7TV, avant d’être conduit par les forces de l’ordre pour les besoins de l’enquête.