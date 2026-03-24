Lutte

Sa Thiès prévient Modou Lo : “Je vais le terrasser et prendre la couronne”

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XALIMANEWS: Le lutteur Salif Sakho, plus connu sous le nom de “Sa Thiès”, affiche clairement ses ambitions : devenir “roi des arènes” à l’issue de son combat très attendu contre Modou Lo, actuel détenteur de la couronne. Le duel est prévu le 5 avril prochain et s’annonce déjà comme l’un des plus grands rendez-vous de la lutte sénégalaise.

Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, le lutteur de Guédiawaye est revenu sur son parcours et sa détermination. Après 17 ans de carrière, il estime que le moment est venu pour lui d’atteindre le sommet. Selon lui, ce combat royal n’est pas un hasard, mais l’aboutissement d’un objectif qu’il s’était fixé depuis longtemps.

Issu d’une grande famille de lutteurs, fils de Mamadou Sakho alias “Double Less” et frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès compte bien inscrire son nom au sommet de l’arène. Face à lui, Modou Lo, chef de file de l’écurie Rock Energy, reste un adversaire redoutable, déjà vainqueur de plusieurs grands espoirs de la lutte sénégalaise.

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Confiant, Sa Thiès affirme s’être préparé avec rigueur depuis l’officialisation du combat. Il assure n’avoir jamais relâché ses efforts et se dit convaincu que cette fois sera la bonne. Pour lui, la foi, le travail et la détermination seront les clés pour décrocher la victoire et s’emparer de la couronne.

Le lutteur se démarque également des autres challengers battus par Modou Lo, notamment Ama Baldé, Siteu ou encore Boy Niang 2. Il affirme avoir élaboré une stratégie claire pour venir à bout du roi des arènes, promettant un combat sans calcul ni concession.

Très offensif dans ses propos, Sa Thiès annonce la couleur : il ne compte pas négocier et ne laissera aucune marge d’erreur à son adversaire. Dans son esprit, le combat est déjà tracé : il ambitionne de dominer les échanges du début à la fin et de s’imposer avec autorité.

Se disant plus jeune et physiquement prêt, il envisage même un combat rapide. Il estime que si Modou Lo ne recule pas, l’affrontement pourrait être expédié en quelques minutes, voire en quelques secondes, à l’image du combat éclair entre Modou Lo et Balla Gaye 2.

Sa Thiès va encore plus loin en affirmant que le combat pourrait se décider dès le premier accrochage. Convaincu de sa force, il promet de terrasser son adversaire, de s’emparer de la couronne et de rentrer triomphalement à Guédiawaye.

Fort de ses 19 combats en carrière, dont 16 victoires pour seulement 3 défaites, Sa Thiès aborde ce rendez-vous avec confiance et ambition. Le 5 avril s’annonce donc comme une date décisive, où il espère concrétiser son rêve et entrer définitivement dans l’histoire de la lutte sénégalaise.

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