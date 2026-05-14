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Keur Massar : l’Association des Polyvalentes And Japalé Askanwi renforce les capacités des femmes à travers une formation en fabrication de de savon, d’eau de Javel…

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XALIMANEWS: À Keur Massar, l’Association des Polyvalentes And Japalé Askanwi poursuit son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes. Sous la conduite de Mme Fatoumata Fall, la structure a organisé une session de formation de cinq jours consacrée à la fabrication de savon, d’eau de Javel et de produits détergents comme Omo, avec l’appui de Graines.

Cette initiative a réuni plusieurs femmes et jeunes désireuses d’acquérir des compétences pratiques pouvant leur permettre de développer une activité génératrice de revenus. Durant les cinq jours, les participantes ont été initiées aux techniques de fabrication, aux règles d’hygiène, aux méthodes de conservation ainsi qu’aux bases de la commercialisation de ces produits très utilisés dans les ménages.

Selon la présidente Mme Fatoumata Fall, cette formation a été une expérience enrichissante aussi bien sur le plan humain que professionnel. Elle estime que ce type d’initiative constitue une véritable opportunité pour les femmes de gagner en autonomie financière, surtout dans un contexte où l’entrepreneuriat local représente un levier important de développement social.

Elle a également souligné que plusieurs participantes ont désormais les connaissances nécessaires pour lancer de petites unités de production, travailler en groupement ou même transmettre leur savoir à d’autres femmes de leur quartier. Pour elle, la maîtrise de ces activités artisanales peut contribuer à réduire le chômage et à renforcer la solidarité communautaire.

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La présidente a aussi salué le travail remarquable des deux formatrices, Mme Diop, qui ont assuré l’encadrement des participantes tout au long de la session. Grâce à leur pédagogie, leur patience et leur maîtrise des techniques enseignées, les bénéficiaires ont pu suivre la formation dans de très bonnes conditions. Les échanges pratiques et les démonstrations ont particulièrement été appréciés par les participantes.

Mme Fatoumata Fall s’est surtout réjouie de la forte implication de la jeune génération durant cette formation. Selon elle, voir des jeunes filles et de jeunes femmes s’intéresser à ces métiers est un signal encourageant pour préparer la relève et assurer la continuité des initiatives communautaires. Elle considère cette participation comme un signe d’espoir pour l’avenir du mouvement associatif féminin.

Basée à Keur Massar Nord U11, non loin du domicile de l’artiste Cheikh Lô, l’Association des Polyvalentes And Japalé Askanwi continue de multiplier les actions sociales et les activités de formation au profit des populations locales, avec l’ambition de promouvoir l’autonomisation des femmes et l’insertion socio-économique des jeunes

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