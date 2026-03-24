Transformation numérique : Ousmane Sonko appelle à une gouvernance unifiée pour un Sénégal digital, souverain et inclusif

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d’une gouvernance cohérente et coordonnée pour réussir la transformation numérique de l’État. Il a souligné que le succès de cette transformation ne peut se limiter à une simple orientation politique, mais doit reposer sur une volonté collective et une stratégie globale partagée par l’ensemble des acteurs.

S’exprimant lors du lancement des projets structurants du New Deal technologique au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de partenaires techniques et financiers, le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance d’une action coordonnée. Selon lui, les initiatives dispersées et les fonctionnements en silos constituent un frein majeur à l’efficacité de l’action publique.

Le Premier ministre a alerté sur les risques liés à des systèmes non interconnectés, qui entraînent des surcoûts opérationnels et compliquent les démarches des citoyens. Il estime que cette fragmentation oblige les usagers à multiplier les procédures et à fournir plusieurs fois les mêmes informations, ce qui va à l’encontre d’une administration moderne et efficace.

Au cœur de cette réforme, le guichet unique du citoyen est présenté comme la pièce maîtresse du dispositif numérique. Cette plateforme vise à offrir une interface unique permettant aux citoyens d’accéder à l’ensemble des services publics, de déposer leurs demandes et d’en suivre le traitement à distance, sans avoir à se déplacer physiquement.

Dans cette dynamique, Ousmane Sonko a indiqué qu’à l’avenir, les citoyens pourront effectuer la majorité de leurs démarches administratives directement depuis leur téléphone portable. Il a notamment évoqué la délivrance de documents comme le casier judiciaire, désormais accessible en ligne.

Le gouvernement prévoit également la mise en place d’une plateforme de services consulaires numériques destinée aux Sénégalais de l’extérieur. Cette plateforme sécurisée et multilingue permettra de simplifier les démarches administratives des diasporas, en leur offrant un accès rapide et simplifié aux services publics.

Sur le plan des infrastructures, le Premier ministre a annoncé le déploiement de solutions cloud dans les centres de données nationaux. Cette approche vise à garantir la sécurité, la conformité et surtout la souveraineté des données sensibles du pays, qui seront désormais hébergées et contrôlées sur le territoire national.

Ousmane Sonko a également mis en avant les progrès réalisés en matière de connectivité, avec une augmentation significative de la bande passante nationale et l’extension de l’Internet gouvernemental à plusieurs administrations. Ces avancées visent à renforcer l’efficacité des services publics et à améliorer l’accès aux technologies de l’information.

Face aux cybermenaces croissantes, l’État entend renforcer ses capacités de cybersécurité en adoptant des outils conformes aux standards internationaux. L’objectif est de mieux protéger les systèmes publics ainsi que les données sensibles des citoyens.

Dans le cadre de l’inclusion numérique, un programme de connectivité universelle est en cours pour réduire les zones blanches et permettre à un plus grand nombre de citoyens d’accéder à Internet. Le gouvernement ambitionne notamment de fournir un accès gratuit à Internet à plus d’un million de personnes, en particulier dans les zones rurales et enclavées.

Le Premier ministre a par ailleurs souligné le rôle essentiel de la jeunesse sénégalaise dans cette transformation numérique. À travers le Startup Act et divers dispositifs d’accompagnement, l’État entend encourager l’innovation et soutenir les entrepreneurs du secteur technologique.

Enfin, Ousmane Sonko a salué l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment l’Union européenne, la coopération allemande, la JICA et plusieurs acteurs privés. Il a réaffirmé que la transformation numérique vise avant tout à améliorer le quotidien des citoyens et à bâtir un État cohérent, où les services publics sont interconnectés et centrés sur l’usager.

Selon lui, le New Deal technologique ne constitue pas un simple programme, mais un engagement collectif en faveur d’un Sénégal numérique, souverain et inclusif.