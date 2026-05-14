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Dakar accueille la 32e Assemblée régionale Afrique de l’APF du 18 au 20 mai 2026

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XALIMANEWS: L’Assemblée nationale du Sénégal abritera du 18 au 20 mai 2026, à Dakar, la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). La rencontre se tiendra à l’Hôtel King Fahd Palace et réunira des présidents d’assemblées, parlementaires et représentants des sections africaines de l’espace francophone.

Cette rencontre de haut niveau sera consacrée aux grands enjeux politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques auxquels font face les pays africains dans un contexte international en constante évolution. Les échanges porteront notamment sur les crises internationales, les questions de souveraineté africaine, ainsi que sur les tensions au Moyen-Orient et au Proche-Orient.

Les participants aborderont également le rôle central des parlements dans la consolidation de la paix, la promotion du dialogue entre les peuples, le renforcement de la stabilité institutionnelle et la dynamisation de la coopération interparlementaire au sein de l’espace francophone.

À l’issue des travaux, les sections membres de la Région Afrique de l’APF adopteront un communiqué final regroupant les principales conclusions et recommandations issues de cette 32e session régionale.

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À travers l’organisation de cette rencontre, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur des valeurs de paix, de solidarité, de démocratie et de coopération entre les peuples francophones.

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