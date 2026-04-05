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Sathies terrasse Modou Lô et s’empare du trône : nouveau roi des arènes !

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Le monde de la lutte sénégalaise vient de basculer. Sathies a frappé un énorme coup en terrassant Modou Lô, s’offrant ainsi le titre très convoité de roi des arènes.

Dans un combat très attendu par les amateurs, Sathies a imposé sa puissance et sa stratégie face à un Modou Lô pourtant expérimenté et redouté. Dès les premiers échanges, le lutteur de Guédiawaye s’est montré déterminé, prenant progressivement l’ascendant jusqu’à porter l’action décisive.

Face à un adversaire qui a longtemps dominé l’arène, Sathies a su faire preuve de sang-froid et d’efficacité pour créer l’exploit. Cette victoire marque un tournant majeur dans sa carrière, le propulsant au sommet de la hiérarchie de la lutte sénégalaise.

Pour Modou Lô, cette défaite sonne comme la fin d’un règne, lui qui incarnait depuis plusieurs années la référence incontestée de l’arène. Mais dans ce sport, les dynamiques changent vite, et un retour reste toujours possible.

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Avec ce sacre, Sathies ouvre une nouvelle ère. Reste désormais à savoir s’il saura conserver son trône face aux nombreux prétendants prêts à en découdre.

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