Arène nationale : Liss Ndiango et Diop 2, le duel des espoirs qui électrise la banlieue

XALIMANEWS: Le choc entre Liss Ndiango et Diop 2 s’annonce comme l’attraction majeure du gala de lutte prévu ce dimanche à Arène nationale.

Organisé par la structure Batora Sport, ce combat mettra aux prises deux figures montantes de la lutte sénégalaise, bien décidées à franchir un nouveau cap dans leur carrière. Issus des quartiers populaires de la banlieue dakaroise, les deux adversaires incarnent la relève et nourrissent l’ambition de rejoindre, à terme, le cercle très fermé des ténors de l’arène.

Avec seulement six années d’expérience, Diop 2 s’est déjà imposé comme une valeur sûre de sa génération. Fort d’un impressionnant bilan de 12 victoires pour une seule défaite en 13 combats, le lutteur de Yeumbeul aborde ce rendez-vous avec confiance. Dimanche, il visera une nouvelle victoire pour consolider sa dynamique et confirmer son ascension.

Mais face à lui, se dresse un adversaire de taille. Liss Ndiango, réputé pour son explosivité et sa combativité, entend bien jouer les trouble-fêtes. Le lutteur de Diamaguène, crédité de neuf victoires en 13 sorties, voit en ce combat une occasion idéale de se relancer après une récente contre-performance.

Entre ambition, revanche et quête de reconnaissance, ce duel promet des étincelles et pourrait bien marquer un tournant dans la carrière des deux espoirs.