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Bordeaux : entretien exclusif avec Mayacine Diop, Président de o2 Radio sur les préoccupations de la diaspora sénégalaise

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XALIMANEWS : La communauté sénégalaise de Bordeaux évolue dans un contexte marqué par de fortes attentes liées à l’amélioration des services administratifs, à la modernisation des dispositifs consulaires et à la prise en charge des préoccupations sociales de la diaspora.

Dans ce cadre, la rédaction de Xalima a recueilli les propos le Président de o2 Radio Mayacine Diop, résident à Bordeaux depuis plusieurs années, afin de mieux comprendre les réalités et les attentes des Sénégalais établis dans la région.

Entretien avec le journaliste Mayacine Diop

  1. Comment la communauté sénégalaise de Bordeaux accueille-t-elle cette dynamique actuelle autour des services consulaires ?

La communauté sénégalaise de Bordeaux accueille cette dynamique avec beaucoup de satisfaction et d’espoir.

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Selon moi, il existe aujourd’hui une continuité dans les initiatives engagées par les autorités, notamment après les échanges déjà tenus avec les représentations diplomatiques du Sénégal en France.

Bordeaux apparaît de plus en plus comme un point stratégique dans la mise en œuvre de certaines actions liées à la diaspora.

Cela traduit surtout l’existence d’un suivi plus structuré et d’une volonté de répondre aux préoccupations des Sénégalais de l’extérieur.

Les Sénégalais de Bordeaux expriment globalement une satisfaction, même si des attentes importantes demeurent.

  1. Quelles sont les principales préoccupations des Sénégalais de Bordeaux ?

Les préoccupations sont principalement d’ordre administratif.

L’accès aux documents comme les passeports et cartes d’identité reste une difficulté majeure.

Bordeaux joue un rôle central pour les Sénégalais du sud-ouest de la France, mais aussi pour ceux vivant à proximité de la frontière espagnole. Cela entraîne une forte demande et parfois une saturation des services.

Les usagers évoquent régulièrement des difficultés liées aux déplacements, aux coûts et aux retards administratifs, notamment lorsque les dossiers sont incomplets.

Même si certains progrès ont été notés dans d’autres services, la question de la proximité et de la disponibilité des services consulaires reste une priorité.

  1. Le projet de modernisation des services consulaires (e-consulat) est-il une réponse adaptée ?

Oui, le projet e-consulat est une avancée importante et attendue depuis longtemps.

Il s’inscrit dans une logique de modernisation et de digitalisation des services publics.

L’objectif est de réduire les déplacements, simplifier les démarches et améliorer l’efficacité du traitement des dossiers.

Aujourd’hui, beaucoup de Sénégalais doivent encore parcourir de longues distances pour des formalités administratives, ce qui constitue une véritable contrainte.

Cependant, la réussite de cette réforme dépendra de sa mise en œuvre concrète, de la formation des agents et de la capacité des services à accompagner efficacement les usagers.

  1. Que pensez-vous de la carte d’identité consulaire et des projets de logement pour la diaspora ?

Concernant la carte d’identité consulaire, mon avis reste réservé.

Son utilité est encore limitée pour beaucoup de Sénégalais, qui ne perçoivent pas de différence significative entre les détenteurs et les non-détenteurs.

Pour qu’elle soit réellement efficace, il faudrait lui associer des avantages concrets, comme des services sociaux, une assistance en cas de décès ou des facilités d’assurance.

Sans cela, elle reste un outil administratif peu incitatif.

S’agissant du logement, il s’agit d’un enjeu majeur pour la diaspora.

L’accès au logement reste complexe en raison d’un manque d’information, de transparence et parfois d’accompagnement.

Le véritable défi est donc de mieux vulgariser les dispositifs existants afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

  1. Quelles sont vos attentes pour la suite ?

Nous attendons avant tout des actions concrètes et durables.

Les questions liées à la retraite des Sénégalais de l’extérieur sont particulièrement importantes. Beaucoup de travailleurs rencontrent encore des difficultés concernant leurs droits sociaux après plusieurs années passées à l’étranger.

Il est également essentiel de renforcer les accords entre le Sénégal et les pays d’accueil pour mieux protéger les droits des membres de la diaspora.

Dans l’ensemble, la dynamique actuelle est encourageante, mais les Sénégalais attendent désormais des résultats visibles et concrets dans leur quotidien.

Cet entretien avec le journaliste Mayacine met en lumière une diaspora sénégalaise de Bordeaux globalement confiante mais exigeante.

Les attentes portent essentiellement sur trois axes : la modernisation effective des services consulaires, l’amélioration de l’accès aux documents administratifs et la mise en œuvre concrète de solutions en matière de logement et de protection sociale.

Si la dynamique actuelle est perçue positivement, la diaspora insiste sur une priorité claire : transformer les annonces en résultats tangibles et durables.

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