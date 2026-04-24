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Médina Yoro Foulah : Bassirou Diomaye Faye lance les travaux de la Zone d’investissement, un pas vers la souveraineté industrielle

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XALIMANEWS: Le lancement des travaux de la Zone Aménagée pour l’Investissement (ZAI) de Médina Yoro Foulah marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050. À travers cet acte, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, traduit concrètement une orientation stratégique majeure : territorialiser les investissements productifs, rapprocher les zones de transformation des zones de production et renforcer la souveraineté industrielle du pays.

Implantée sur une superficie de 30 hectares pour un coût global de 3,605 milliards de FCFA, la ZAI entre désormais dans sa phase opérationnelle. La première étape prévoit l’aménagement de 15 hectares au profit de la SONACOS pour l’installation d’une unité de transformation de l’arachide. Le projet comprend également la mise en place d’une zone industrielle dédiée aux PME/PMI, d’un espace logistique, d’une zone administrative avec centre de services APIX, ainsi que des infrastructures techniques et un parking pour poids lourds.

Au-delà de l’aménagement d’un site, cette initiative traduit une ambition politique claire : réorienter une partie des flux transfrontaliers vers l’économie nationale, valoriser le potentiel agricole du Sud et structurer la filière arachidière. L’objectif est de faire émerger à Médina Yoro Foulah un véritable pôle économique régional.

Dans un département où le taux de chômage avoisine les 48,7 %, ce projet apparaît comme une réponse structurante aux défis de l’emploi, avec la création attendue de centaines d’emplois directs et indirects, notamment au bénéfice des jeunes et des femmes.

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À travers cette initiative, le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme sa volonté de bâtir un développement équilibré du Sénégal, fondé sur la valorisation des potentialités locales, la transformation sur place des ressources et la création de richesse dans les territoires.

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