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La Dualité Politique au Sommet de l’État Sénégalais : Un Équilibre Précaire

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La polémique née des propos attribués à Baye Mayoro Diop continue d’alimenter le débat public. Dans son communiqué du 5 avril 2026, le ministre de l’Urbanisme, Balla Moussa Fofana, a condamné avec fermeté des déclarations jugées « inacceptables » visant le Premier ministre Ousmane Sonko. Toutefois, au-delà de cette prise de position officielle, plusieurs observateurs pointent une réalité plus complexe, marquée par des limites d’action et des tensions politiques internes.

Malgré la gravité des faits évoqués, aucune mesure de limogeage immédiat n’a été annoncée. Le ministre évoque plutôt une série de convocations et de rappels à l’ordre depuis septembre 2025, laissant apparaître une gestion progressive mais sans sanction décisive à ce stade. Cette situation nourrit l’idée d’une impuissance relative à écarter un directeur général dont le maintien en fonction semble dépendre d’équilibres dépassant le seul cadre ministériel.

Au cœur des analyses, certains soulignent une dualité politique au sommet de l’État. D’un côté, la coalition au pouvoir, portée par le président Bassirou Diomaye Faye, serait perçue comme soutenant certains profils administratifs, à l’image du directeur général concerné. De l’autre, le parti PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, compte dans ses rangs des figures politiques offensives comme le député Cheikh Bara Ndiaye, régulièrement critique dans ses sorties publiques, y compris à l’égard du président de la République.

Cette cohabitation politique, bien que relevant d’une même majorité, laisse entrevoir des lignes de fracture qui s’expriment aussi bien dans l’arène politique que dans la sphère administrative. Pour certains analystes, cette dualité risque de perdurer et de fragiliser la cohérence de l’action publique.

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Dans ce contexte, le communiqué de Balla Moussa Fofana apparaît comme un exercice d’équilibre : affirmer l’autorité de l’État, se désolidariser clairement de propos controversés, tout en évoluant dans un environnement politique où les marges de manœuvre restent contraintes.

En toile de fond, cette affaire pourrait laisser des traces durables dans la gouvernance actuelle. Plusieurs observateurs estiment déjà que ces tensions internes pourraient constituer une zone d’ombre dans la gestion du pouvoir par le tandem exécutif formé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, si elles ne sont pas rapidement résolues.

Au-delà du cas individuel de Baye Mayoro Diop, c’est donc la question de la cohésion au sommet de l’État et de l’efficacité des mécanismes d’autorité qui se trouve posée, dans un contexte où chaque prise de parole publique peut désormais devenir un enjeu politique majeur.

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