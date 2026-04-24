Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de handball prévue ce samedi

XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) tiendra, ce samedi, une assemblée générale élective à la Maison de la Presse, précédée le même jour d’une session extraordinaire consacrée à l’adoption de nouveaux textes régissant l’instance.

Dans une dynamique de réforme, la FSHB avait annoncé, au mois de mars, une révision de ses règlements généraux, marquée par plusieurs innovations qui seront soumises à l’approbation des clubs avant leur validation par le comité directeur.

Dirigée depuis 2009 par l’ancien député Seydou Diouf, la Fédération a, sous son magistère, renforcé la régularité des compétitions locales. Cette organisation a permis une meilleure visibilité du handball sénégalais sur la scène internationale, même si des défis subsistent encore à l’échelle continentale.

Sur le plan des performances, l’équipe nationale féminine a participé à trois reprises à la Coupe du monde. Plus récemment, en décembre, les sélections masculine et féminine des moins de 16 ans ont été sacrées lors des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) disputés en Angola.

Par ailleurs, Seydou Diouf a été élu, en décembre dernier, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de handball (CAHB), renforçant ainsi la présence du Sénégal dans les instances dirigeantes du handball africain.

Selon le quotidien sportif Record, face à la pression des acteurs du handball national, Seydou Diouf a décidé de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération lors de cette assemblée générale qui s’annonce décisive.