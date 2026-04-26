Daakaa 2026 : Bassirou Diomaye Faye promet une résidence pour le Khalife

XALIMANEWS: Daakaa de Madina Gounass : Diomaye Faye annonce le soutien de l’État pour une résidence du Khalife

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, samedi, l’engagement de l’État à accompagner la construction d’une résidence destinée au Khalife général, Thierno Amadou Tidiane Ba, sur le site du Daakaa.

S’exprimant en wolof après la prière sur les lieux, le chef de l’État a assuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour concrétiser ce projet dans les meilleurs délais. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la vision de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), initiateur du Daakaa, qui avait envisagé la construction d’un espace de repos baptisé « Darou tafassihi ».

Porté aujourd’hui par la Fondation « Dental Daakaa », le projet a déjà enregistré des avancées, notamment avec la construction d’un mur de clôture sur le site du Daakaa de Madina Gounass.

Le président Faye a expliqué sa présence à cette retraite spirituelle entamée le 18 avril par son double statut de chef de l’État, mais aussi de fidèle et disciple. Il a exprimé son profond respect envers le Khalife ainsi que son attachement à l’héritage spirituel de son père, fondateur de Madina Gounass.

À cette occasion, il a sollicité des prières pour la paix, la stabilité, la prospérité et la cohésion sociale au Sénégal, tout en formulant des vœux de santé et de longévité à l’endroit du Khalife.

Le chef de l’État a également annoncé qu’il examinera prochainement les conclusions des concertations nationales sur les daaras, initiées par les services de la Présidence.

Saluant la qualité des relations entre l’État et les foyers religieux, Bassirou Diomaye Faye a mis en avant leur rôle essentiel dans la préservation de la paix sociale et dans l’éducation. Il a, dans ce sens, rappelé le choix du Sénégal pour une « laïcité positive », marquée par une collaboration étroite avec les communautés religieuses.

De son côté, le porte-parole du Khalife, Thierno Ibnou Oumar Ba, a salué le respect des engagements de l’État, notamment en matière d’accès à l’eau, à l’électricité, à la sécurité, aux soins de santé et aux réseaux de communication pour les fidèles.

Il a également magnifié la présence du chef de l’État au Daakaa, qu’il considère comme une marque de considération envers le Khalife et l’ensemble des disciples.

L’édition 2026 du Daakaa de Madina Gounass, débutée le 18 avril, doit s’achever ce lundi. Instituée en 1942, cette retraite spirituelle se tient chaque année à une dizaine de kilomètres de Madina Gounass, dans le département de Vélingara (région de Kolda), et rassemble des milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora

autour de prières et de récitals du Saint Coran.