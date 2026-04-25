Sports

Handball sénégalais : Seydou Diouf reconduit, la réforme actée

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) a renouvelé, ce samedi, la confiance à son président sortant, Seydou Diouf, à l’issue d’une assemblée générale élective marquée par une réforme en profondeur de ses statuts, visant à améliorer la gouvernance et à mettre l’accent sur la formation.

À la fin des travaux tenus à la Maison de la Presse Babacar Touré, le secrétaire général Marodi Diagne a indiqué que ces nouveaux textes remplacent des dispositions en vigueur depuis près de trois décennies. Il a précisé que cette mise à jour, initialement attendue en 2024 à la fin du mandat précédent, avait été retardée avant d’être finalement adoptée cette année.

Selon lui, cette réforme répond à une exigence d’alignement avec les standards de gouvernance sportive promus par le ministère des Sports. Désormais, le pouvoir décisionnel est recentré sur les clubs affiliés, qui constituent le nouveau corps électoral, en lieu et place des présidents de ligue et des personnes ressources.

Autre innovation majeure : seuls les détenteurs d’une licence peuvent désormais briguer des postes. « Le système redonne la main aux acteurs directs du handball, notamment les clubs et les pratiquants », a souligné M. Diagne.

DEPECHES

EXCLUSIF : le combat Ada Fass vs Sathies ficelé, tous les détails révélés
Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de handball prévue ce samedi
Arène nationale : Liss Ndiango et Diop 2, le duel des espoirs qui électrise la banlieue
Ada Fass vs Eumeu Sène : les images de la chute qui affolent la toile

Les changements concernent également l’organisation des assemblées générales ainsi que le rôle des ligues régionales dans le processus électoral. À l’issue du scrutin, l’ossature de l’ancien bureau a été conservée, avec quelques ajustements.

Le comité directeur passe ainsi de 33 à 35 membres, avec une meilleure représentation des régions, notamment celles du Sud. Des responsables issus des ligues de Kolda et de Ziguinchor ont ainsi fait leur entrée pour renforcer la circulation de l’information et l’ancrage territorial.

Par ailleurs, la fédération entend intensifier ses efforts en matière de formation. Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de renforcer les compétences des encadreurs, entraîneurs et dirigeants, en intégrant davantage le management sportif dans leurs profils.

Enfin, la FSHB ambitionne de développer le beach handball, une discipline en plein essor au Sénégal. Angola a récemment accueilli les sélections sénégalaises de moins de 16 ans, qui se sont illustrées lors des Jeux africains de la jeunesse en décrochant des médailles, malgré un manque de compétitions régulières.

Composition du bureau :
• Président : Seydou Diouf
• 1er vice-président : Cherif Ndiaye (Golf HBC)
• 2e vice-présidente : Nafi Leila Ndiaye (USC Rail)
• 3e vice-président : Sambou Biagui (ASC Jaraaf)
• 4e vice-président : Demba Baldé (ASC Diisso)
• Secrétaire général : Marodi Diagne
• Secrétaire général adjoint : Mama Galaly Mané (Sédhiou HBC)
• Trésorier général : Madické Diop (Jeanne d’Arc)
• Adjointe/Intendante : Aïcha Sy
• Membres : Elhadji Cheikh Sow (DUC), Adjaratou Abibatou Ndiaye (US Goréenne)

Share This Article
Previous Article Esquiver les vraies questions, attaquer les hommes : la stratégie de Guy Marius Sagna face à Thierno Alassane Sall (Par Abdourahmane Maiga)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneLutte

Lutte sénégalaise : Ada Fass surprend et domine Eumeu Sène dans un combat historique

Lutte

Eumeu Sène vs Ada Fass : combat vérité à l’Arène nationale, entre survie et conquête

Football

Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

Sports

ONE Championship: Reug Reug remet sa ceinture en jeu dans un combat explosif à Bangkok

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Handball sénégalais : Seydou Diouf reconduit, la réforme actée

Lutte

EXCLUSIF : le combat Ada Fass vs Sathies ficelé, tous les détails révélés

Sports

Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de handball prévue ce samedi

Lutte

Arène nationale : Liss Ndiango et Diop 2, le duel des espoirs qui électrise la banlieue

Lutte

Ada Fass vs Eumeu Sène : les images de la chute qui affolent la toile