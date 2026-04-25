Handball sénégalais : Seydou Diouf reconduit, la réforme actée

XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) a renouvelé, ce samedi, la confiance à son président sortant, Seydou Diouf, à l’issue d’une assemblée générale élective marquée par une réforme en profondeur de ses statuts, visant à améliorer la gouvernance et à mettre l’accent sur la formation.

À la fin des travaux tenus à la Maison de la Presse Babacar Touré, le secrétaire général Marodi Diagne a indiqué que ces nouveaux textes remplacent des dispositions en vigueur depuis près de trois décennies. Il a précisé que cette mise à jour, initialement attendue en 2024 à la fin du mandat précédent, avait été retardée avant d’être finalement adoptée cette année.

Selon lui, cette réforme répond à une exigence d’alignement avec les standards de gouvernance sportive promus par le ministère des Sports. Désormais, le pouvoir décisionnel est recentré sur les clubs affiliés, qui constituent le nouveau corps électoral, en lieu et place des présidents de ligue et des personnes ressources.

Autre innovation majeure : seuls les détenteurs d’une licence peuvent désormais briguer des postes. « Le système redonne la main aux acteurs directs du handball, notamment les clubs et les pratiquants », a souligné M. Diagne.

Les changements concernent également l’organisation des assemblées générales ainsi que le rôle des ligues régionales dans le processus électoral. À l’issue du scrutin, l’ossature de l’ancien bureau a été conservée, avec quelques ajustements.

Le comité directeur passe ainsi de 33 à 35 membres, avec une meilleure représentation des régions, notamment celles du Sud. Des responsables issus des ligues de Kolda et de Ziguinchor ont ainsi fait leur entrée pour renforcer la circulation de l’information et l’ancrage territorial.

Par ailleurs, la fédération entend intensifier ses efforts en matière de formation. Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de renforcer les compétences des encadreurs, entraîneurs et dirigeants, en intégrant davantage le management sportif dans leurs profils.

Enfin, la FSHB ambitionne de développer le beach handball, une discipline en plein essor au Sénégal. Angola a récemment accueilli les sélections sénégalaises de moins de 16 ans, qui se sont illustrées lors des Jeux africains de la jeunesse en décrochant des médailles, malgré un manque de compétitions régulières.

Composition du bureau :

• Président : Seydou Diouf

• 1er vice-président : Cherif Ndiaye (Golf HBC)

• 2e vice-présidente : Nafi Leila Ndiaye (USC Rail)

• 3e vice-président : Sambou Biagui (ASC Jaraaf)

• 4e vice-président : Demba Baldé (ASC Diisso)

• Secrétaire général : Marodi Diagne

• Secrétaire général adjoint : Mama Galaly Mané (Sédhiou HBC)

• Trésorier général : Madické Diop (Jeanne d’Arc)

• Adjointe/Intendante : Aïcha Sy

• Membres : Elhadji Cheikh Sow (DUC), Adjaratou Abibatou Ndiaye (US Goréenne)