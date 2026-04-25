Lutte

EXCLUSIF : le combat Ada Fass vs Sathies ficelé, tous les détails révélés

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XALIMANEWS: Le combat tant attendu entre Ada Fass et le Roi des arènes Sathies est désormais ficelé, selon des sources concordantes de Xalima.

Ce duel oppose deux dynamiques impressionnantes : d’un côté, Ada Fass, récent tombeur de Eumeu Sène, en pleine ascension et déterminé à franchir un cap décisif dans sa carrière. De l’autre, Sathies, frère de Balla Gaye 2 qui a mis fin au règne de Modou Lo

Selon les informations exclusives de Xalima, le premier face-à-face entre les deux protagonistes est prévu le 02 mai à Paris, un choix stratégique qui confirme l’internationalisation croissante de la lutte sénégalaise.

Ce combat s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de l’arène, avec un fort enjeu symbolique : la confirmation d’un règne pour Sathies ou l’avènement d’une nouvelle figure avec Ada Fass

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