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Drame à Niague : le lutteur Pokola Baldé blanchi et libéré après la mort tragique de son ami

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XALIMANEWS: Arrêté dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de son ami A. Ly, surnommé « Thier », le lutteur Pokola Baldé a finalement été disculpé puis remis en liberté par la brigade spéciale de gendarmerie de Niague. Placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, cet habitant de Sébikotane, âgé de 30 ans, ne serait pas impliqué dans les faits qui ont coûté la vie au charretier de 33 ans originaire de Pikine.

Selon les informations, deux de ses compagnons interpellés dans cette affaire ont également été relâchés, sur instruction du procureur Cheikh Diakhoumpa. Il s’agit de deux jeunes entraîneurs de quartier. Pendant ce temps, les véritables suspects, au nombre de trois, restent activement recherchés par les forces de l’ordre.

Le drame s’est noué mercredi soir dans un bar de la cité Tawfekh à Niague. Une altercation verbale aurait éclaté entre le groupe du lutteur et un individu du quartier, avant l’intervention d’un agent de sécurité. Mais la situation a rapidement dégénéré à leur sortie de l’établissement.

Pris à partie par un groupe d’individus, les amis ont été violemment attaqués à coups de pierres. Pris pour cible, A. Ly a été sauvagement battu puis abandonné dans un état critique. Évacué d’urgence vers une structure sanitaire, il succombera finalement à ses blessures.

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Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cette agression mortelle qui continue de choquer les habitants de Niague.

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