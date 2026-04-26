Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia

XALIMANEWS: Grosse sensation à l’Arène nationale ! Boucher Ketchup a signé une victoire inattendue face à Ama Dia, dans un combat qui n’aura duré que quelques minutes.

Souvent perçu comme un lutteur au style atypique, voire comique, Boucher Ketchup a cette fois déjoué tous les pronostics en s’imposant avec autorité devant un public surpris.

Ce succès inattendu constitue une véritable onde de choc dans le monde de la lutte sénégalaise, où Ama Dia était donné favori avant le coup d’envoi.

Une victoire éclaire qui pourrait bien relancer la carrière de Boucher Ketchup et rebattre les cartes dans l’arène.