CAF : le président attendu à Dakar ce mardi pour calmer la crise avec la Fédération sénégalaise de football

XALIMANEWS: tension est montée d’un cran entre le Sénégal et la Confédération africaine de football ces derniers jours. Mais une issue semble se dessiner. Selon Sane Malang, le président de la Confédération africaine de football est attendu à Dakar dès ce mardi pour une visite à haute portée stratégique.

Objectif : apaiser les tensions nées de la récente décision du Jury d’Appel de la CAF, qui a suscité incompréhensions et frustrations au sein du football sénégalais. Cette visite s’annonce donc cruciale, avec des rencontres prévues à la fois avec la Fédération sénégalaise de football et les plus hautes autorités du pays.

Dans un contexte déjà sensible, cette démarche traduit la volonté de l’instance dirigeante du football africain de privilégier le dialogue et de désamorcer une crise qui pourrait laisser des traces. Le Sénégal, nation majeure du football continental, attend désormais des explications claires et des décisions à la hauteur des enjeux.

Cette visite du patron de la Confédération africaine de football pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans ce dossier, entre clarification, apaisement et relance des relations entre les différentes parties.