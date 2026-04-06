Football

CAF : le président attendu à Dakar ce mardi pour calmer la crise avec la Fédération sénégalaise de football

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: tension est montée d’un cran entre le Sénégal et la Confédération africaine de football ces derniers jours. Mais une issue semble se dessiner. Selon Sane Malang, le président de la Confédération africaine de football est attendu à Dakar dès ce mardi pour une visite à haute portée stratégique.

Objectif : apaiser les tensions nées de la récente décision du Jury d’Appel de la CAF, qui a suscité incompréhensions et frustrations au sein du football sénégalais. Cette visite s’annonce donc cruciale, avec des rencontres prévues à la fois avec la Fédération sénégalaise de football et les plus hautes autorités du pays.

Dans un contexte déjà sensible, cette démarche traduit la volonté de l’instance dirigeante du football africain de privilégier le dialogue et de désamorcer une crise qui pourrait laisser des traces. Le Sénégal, nation majeure du football continental, attend désormais des explications claires et des décisions à la hauteur des enjeux.

Cette visite du patron de la Confédération africaine de football pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans ce dossier, entre clarification, apaisement et relance des relations entre les différentes parties.

DEPECHES

FSF : voici combien les matchs amicaux des Lions ont rapporté
Fête de l’indépendance : les Lions du Sénégal, champions d’Afrique 2025 font vibrer la fibre patriotique
Sadio Mané signe un retour fracassant avec un doublé et relance Al Nassr
Le joueur sénégalais Pape Cheikh Diop trahi par celui qu’il considérait comme son père, il raconte sa ruine
Share This Article
Previous Article Après sa défaite face à Sathies, Modou Lo envoie un message fort à ses fans
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Primes des Lions : Diomaye tient parole, les joueurs récompensés

Football

Coupe du monde 2026 : l’Irak complète la poule du Sénégal

Football

Exploit historique : la RDC bat la Jamaïque et valide son billet pour le Mondial 2026

Football

Italie éliminée en barrage : la malédiction continue, pas de Mondial 2026

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

CAF : le président attendu à Dakar ce mardi pour calmer la crise avec la Fédération sénégalaise de football

Lutte

Après sa défaite face à Sathies, Modou Lo envoie un message fort à ses fans

Football

FSF : voici combien les matchs amicaux des Lions ont rapporté

A la Une Lutte

Découvrez l’histoire des Rois des arènes de la lutte sénégalaise

Lutte Xalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô