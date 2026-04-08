Lutte

Roi des arènes… mais portefeuille touché : Sa Thiès frappé par une lourde amende

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XALIMANEWS: Le sacre de Sa Thiès, dimanche, face à Modou Lô, continue de faire parler. Si la victoire lui a permis de décrocher la couronne de « Roi des arènes », elle s’accompagne toutefois d’une sanction financière qui vient assombrir cette consécration.

D’après des informations relayées par Lutte TV et reprises par Les Échos, le lutteur de Double Less a été condamné à payer une amende de 2,5 millions FCFA. La décision émane de la Fédération sénégalaise de lutte, qui lui reproche un manquement aux règles encadrant les pratiques mystiques au sein de l’Arène nationale.

Cette sanction remet en lumière la volonté des autorités de la lutte de mieux encadrer certains rituels traditionnels, jugés parfois excessifs dans un cadre officiel.

À l’opposé, Modou Lô sort financièrement indemne de cette confrontation. Bien qu’il ait perdu son titre, son attitude ayant été jugée conforme au règlement, aucune pénalité ne lui a été appliquée. Il conserve ainsi l’intégralité de son cachet.

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Entre triomphe sportif et rappel à l’ordre, ce combat royal illustre une fois de plus la tension permanente entre tradition et discipline dans l’arène sénégalaise.

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