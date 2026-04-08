Dakar : Le Président de la CAF Patrice Motsepe reçu par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi au Palais

XALIMANEWS: Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est attendu ce mercredi à Dakar pour une visite officielle marquée par plusieurs temps forts.

Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), il sera reçu en audience au Palais de la République à 17h par le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les autorités sénégalaises et l’instance dirigeante du football africain.

Dans la foulée, Patrice Motsepe animera une conférence de presse prévue à 17h30 GMT à Dakar, au cours de laquelle il devrait aborder les grands enjeux du football africain.

Plus tôt dans la journée, le patron de la CAF effectuera également une visite symbolique de Île de Gorée, haut lieu de mémoire inscrit au patrimoine mondial.

Le dirigeant sud-africain sera accompagné du président de la FSF, Abdoulaye Fall, ainsi que de plusieurs responsables du football sénégalais et du secrétaire général par intérim de la CAF, Samson Adamu.