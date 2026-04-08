A la UneFootball

Dakar : Le Président de la CAF Patrice Motsepe reçu par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi au Palais

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est attendu ce mercredi à Dakar pour une visite officielle marquée par plusieurs temps forts.

Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), il sera reçu en audience au Palais de la République à 17h par le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les autorités sénégalaises et l’instance dirigeante du football africain.

Dans la foulée, Patrice Motsepe animera une conférence de presse prévue à 17h30 GMT à Dakar, au cours de laquelle il devrait aborder les grands enjeux du football africain.

Plus tôt dans la journée, le patron de la CAF effectuera également une visite symbolique de Île de Gorée, haut lieu de mémoire inscrit au patrimoine mondial.

DEPECHES

Fonds d’appui à la presse : le ministre détaille la répartition tant attendue
Présidentielle 2029: Pastef propose une réforme du Code électoral pour sécuriser l’éligibilité d’Ousmane Sonko
CAN 2025 à Rabat : cinq rapports officiels révèlent le chaos de la finale Sénégal-Maroc
ONU 2026 : Macky Sall à l’épreuve du leadership mondial le 22 avril »

Le dirigeant sud-africain sera accompagné du président de la FSF, Abdoulaye Fall, ainsi que de plusieurs responsables du football sénégalais et du secrétaire général par intérim de la CAF, Samson Adamu.

Share This Article
Previous Article Saly : incroyable ! il escroque plus de 30 millions FCFA pour des visas et les perd sur 1XBET
Next Article Roi des arènes… mais portefeuille touché : Sa Thiès frappé par une lourde amende
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Accord partiel avec l’État : pourquoi les transporteurs poursuivent la grève

Football

CAF : le président attendu à Dakar ce mardi pour calmer la crise avec la Fédération sénégalaise de football

Football

FSF : voici combien les matchs amicaux des Lions ont rapporté

A la UneLutte

Découvrez l’histoire des Rois des arènes de la lutte sénégalaise

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Roi des arènes… mais portefeuille touché : Sa Thiès frappé par une lourde amende

A la Une Football

Dakar : Le Président de la CAF Patrice Motsepe reçu par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi au Palais

Lutte

Lutte traditionnelle à Ndangane Sambou 2026 : Ngagne Séne sacré roi des poids lourds

Football

CAN 2025 à Rabat : cinq rapports officiels révèlent le chaos de la finale Sénégal-Maroc

Lutte

Drame à Niague : le lutteur Pokola Baldé blanchi et libéré après la mort tragique de son ami