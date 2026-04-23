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Kolda : Bassirou Diomaye Faye lance sa tournée économique

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XALIMANEWS: Accueilli par les autorités civiles et militaires, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa tournée économique dans la région de Kolda.

Cette visite de terrain est consacrée au suivi de plusieurs projets structurants dans des secteurs essentiels au développement local. Elle s’inscrit dans une dynamique visant à rapprocher davantage l’action publique des réalités vécues par les populations.

À travers ce déplacement, le Chef de l’État entend également renforcer la politique d’équité territoriale, à travers des investissements mieux répartis, un meilleur accès aux services sociaux de base et des perspectives économiques plus solides pour les populations de la région.

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