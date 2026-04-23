Mame Farma Ndiaye aux commandes de la DIC : ce qui change

XALIMANEWS: La Division des Investigations Criminelles (DIC) a une nouvelle direction. Il s’agit de Mame Farma Ndiaye, désormais officiellement portée à la tête de cette unité stratégique.

Elle succède à Mamadou Ndiaye Fall, appelé à rejoindre une mission des Nations unies après son départ de ses fonctions. Selon des informations rapportées par Libération, la nouvelle responsable assurait déjà l’intérim lors des absences de son prédécesseur, ce qui la plaçait de fait dans une continuité de gestion au sein de la structure.

Cette nomination consacre donc une transition interne progressive à la tête de la DIC, désormais dirigée par une figure déjà familière des dossiers du service.