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Braquage à Dinguiraye : comment la gendarmerie a mis en échec une bande armée venue attaquer “Sunu Import”

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XALIMANEWS: Les gendarmes ont déjoué une tentative de braquagequi visait la société Sunu Import implantée à Dinguiraye (commune de Paoskotto) et char‐ gée de la collecte d’arachides sur financement des chinois. En effet, dans la nuit du 7 au 8 mai 2026, vers 2 heures 50, une vingtaine de malfaiteurs encagoulée et arrivée en motos, a tenté de s’attaquer à la société. Les assaillants, lourdement armés, parlaient principalement deux langues. Heureusement, le vigile en poste à Sunu Import a réussi à s’exfiltrer avant de donner l’alerte au commandant de la brigade de gendarmerie de Nioro. Un transport rapide a été effectué sur place par le commandant de la brigade et son adjoint. Au cours de cette intervention, des échanges de tirs ont été effectués avec les assaillants. Les malfaiteurs ont finalement battu en retraite vers la brousse de Taïba Niassène pour rallier la frontière gambienne. Aucun blessé n’a été noté du côté des gendarmes. Cependant un des assaillants a été blessé comme en témoignent les traces de sang retrouvées derrière le mur de la clôture de la société. De même, aucune somme d’argent n’a pu être emportée. Les éléments de la brigade de Nioro, avec le renfort de l’Escadron de surveillance et d’inter‐ vention (Esi) ont effectué une patrouille dans la zone frontalière à la Gambie de 03 heures à 06 heures 45 minutes. Toutes les structures sanitaires de la circonscription ont été visitées et avisées pour mettre la main sur le blessé.

CMG, Libération

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