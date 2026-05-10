Diaspora

Renouvellement de passeports : l’Ambassade du Sénégal au Canada lance une vaste opération de recensement

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XALIMANEWS: L’Ambassade du Sénégal au Canada a annoncé le lancement d’une importante campagne de recensement destinée aux ressortissants sénégalais établis sur le territoire canadien souhaitant renouveler leur passeport.

Dans un communiqué officiel publié ce 8 mai 2026 à Ottawa, la représentation diplomatique explique que cette initiative vise à répondre à la forte demande de renouvellement de passeports enregistrée ces derniers mois. L’objectif affiché est de disposer de données fiables afin de mieux organiser les prochaines opérations ainsi que les missions mobiles d’enrôlement.

L’Ambassade invite ainsi tous les Sénégalais concernés, à l’exception de ceux ayant déjà participé au précédent sondage réservé aux étudiants, à s’inscrire sur la plateforme dédiée avant le 31 mai 2026.

Le recensement est accessible via le lien suivant :
https://sondage.ambsencanada.com/

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Les autorités diplomatiques assurent rester pleinement mobilisées pour améliorer la prise en charge des demandes de renouvellement de passeports et remercient l’ensemble des ressortissants sénégalais vivant au Canada pour leur collaboration.

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